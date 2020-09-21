الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسانضم الحارس الشاب عبدالرحمن الشمري إلى مراكز تدريب نادي أف سي دوردريخت من أجل خوض تجربة أداء مع الفريق الهولندي, ليدخل بذلك مرحلة جديدة بهدف صقل موهبته وأخذ الخبرة في خطوة أخرى نحو عالم الاحتراف.والتحق الحارس الشمري بزميله فراس الغامدي في خوض التجربة بالقارة الأوروبية، ضمن برنامج الابتعاث الذي يسعى لتطوير المواهب السعودية في كرة القدم باختيار أفضل المواهب الصاعدة وصقل قدراتهم من خلال برنامج مدروس ومكثف من أجل صناعة جيل مميز لخدمة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.// انتهى //19:27ت م0173