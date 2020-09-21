سكاكا 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسينظم نادي الجوف الأدبي الثقافي غداً ندوة بعنوان "القيم الوطنية" بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة ، يقدمها عضوا مجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري وكوثر بنت موسى الأربش، وذلك بالمركز الثقافي بمدينة سكاكا.وثمّن رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي المكلف عبدالعزيز بن سعود النبط رعاية سمو أمير منطقة الجوف للندوة، مبيناً أن الندوة تأتي في إطار حرص النادي على إبراز القيم الوطنية والتمسك بالوحدة الوطنية واستعراض منجزات الوطن.// انتهى //19:31ت م0174