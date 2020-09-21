مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، على التقرير السنوي للإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، موكداً أهمية الأعمال التطوعية في تعزيز جودة خدمات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأشار الشيخ السديس خلال اطلاعه على التقرير السنوي، إلى ضرورة تبني الأفكار والمبادرات والمقترحات الهادفة لرفع نسبة الخدمات التطوعية في المنظومة الخدماتية للمسجد الحرام، لما للعمل التطوعي من أثر بالغ في تعزيز ودعم خطط ورؤى الرئاسة لعام (2024) الهادفة إلى تطوير شامل لمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.وأثنى معاليه على الجهود المبذولة من منسوبي الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية لتعزيز مجالات العمل التطوعي بين الرئاسة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام، وفق الضوابط والتعليمات التي خصصتها الرئاسة بهدف تحقيق أرقى وأفضل الخدمات للقاصدين، ودعم الرؤية المباركة للمملكة (2030).// انتهى //19:51ت م0175