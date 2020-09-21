المنامة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.وبحثا خلال اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون الخليجي المشترك، والتشاور إزاء سبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي في مختلف المجالات، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وثمن الزياني الجهود الحثيثة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والارتقاء بعلاقات دول المجلس مع مختلف دول العالم والدفع بها نحو آفاق أرحب، تلبية لتطلعات أصحاب قادة دول المجلس ومواطنيها الكرام نحو مزيد من التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات.// انتهى //19:57ت م0177