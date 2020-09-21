مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالرئاسة العامة اليوم, الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون واستمرار التنسيق البنّاء بين الرئاسة والهيئة لكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ورؤية المملكة ٢٠٣٠, مشيداً بجهود الهيئة الملكية وما توليه الحكومة الرشيدة - أيدها الله - في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.من جهته أعرب المهندس عبدالرحمن عدّاس عن شكره وامتنانه لمعالي الرئيس العام على اهتمامه ودعمه, وكذلك على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.// انتهى //20:28ت م0181