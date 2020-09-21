اقتصادي / اللجنة الصناعية بغرفة حائل تعقد اجتماعاً مع مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
حائل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة باللجنة الصناعية برئاسة نايف الحربي اليوم, اجتماعاً مع مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس أنور الغصاب, بحضور عدد من المسؤولين, وذلك بمقر الغرفة بحائل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الدعم المقدم من الصندوق للمشاريع الصناعية والزراعية, كما ناقش المجتمعون فكرة إقامة ورشة عمل تثقيفية عن الخدمات المقدمة من الصندوق.
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20:29ت م
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