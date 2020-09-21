اقتصادي / اللجنة الصناعية‏ بغرفة حائل تعقد اجتماعاً مع مدير عام صندوق التنمية ‏الزراعية بالمنطقة ‏ ‏

الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
  • Share on Google+

حائل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة باللجنة الصناعية ‏برئاسة نايف الحربي ‏اليوم, اجتماعاً مع مدير عام صندوق التنمية ‏الزراعية بالمنطقة المهندس أنور الغصاب, بحضور عدد من المسؤولين, ‏وذلك بمقر الغرفة بحائل. ‏
وجرى خلال الاجتماع استعراض الدعم المقدم من الصندوق للمشاريع ‏الصناعية والزراعية, كما ناقش المجتمعون فكرة إقامة ورشة عمل تثقيفية ‏عن الخدمات المقدمة من الصندوق. ‏
‏// انتهى // ‏
20:29ت م
0182