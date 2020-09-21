محايل 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسواصلت فرق التفتيش والرقابة بوحدة الثروة السمكية بالقحمة مهامة الرقابية والتفتيشية, إضافة إلى أعمال المسح البحري والبري بالمشاركة مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية وقطاع حرس الحدود بالقحمة, وذلك للحفاظ علي البيئة الساحلية من التلوث البحري والمحافظة علي المخزون السمكي.وأسفرت تلك الجولات في تحديد بعض الملوثات البحرية داخل البحر ووجود نفوق بعض أنواع الأسماك على طول واحد كيلو متر بحري, مما عجل بالوقوف على الموقع ودراسة الظاهرة لمعرفة أسباب التلوث, حيث جرى جمع العينات وإرسالها لفريق المختبر في مركز الأبحاث بالثروة السمكية بجدة لدراسة العينات وموافاة فريق العمل بالنتائج عن أسباب التلوث.يذكر أن وحدة الثروة السمكية بالقحمة تتبع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير, وتعمل على مراقبة وتفتيش قوارب وسفن الصيد للتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المقررة وحمل الرخص, إضافة إلى عمل المسح الميداني لأماكن الصيد, وتحديد المخاطر المتعلقة بقطاع الثروة السمكية في المنطقة.// انتهى //21:04ت م0185