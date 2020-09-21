سياسي / مجلس الأمن والدفاع السوداني يعقد جلسته الطارئة
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
الخرطوم 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني ، بالقصر الرئاسي اليوم ، جلسة طارئة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة.
وأكد الاجتماع على أهمية العمل الإنساني وضرورة انسياب المساعدات الإنسانية للمواطنين في كافة أنحاء السودان وفقاً للضوابط و اللوائح المنصوص عليها ، إضافة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مفوضية العون الإنساني و الجهود المبذولة من المنظمات الطوعية في تقديم المساعدات.
ووجه الاجتماع تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة لتنسيق عمل المنظمات وتسهيل وتسريع إجراءات نقل المساعدات.
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21:04ت م
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