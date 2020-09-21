الجزائر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجلت الجزائرخلال الـ 24 ساعة الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 50023 حالة، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات إلى 1679 حالة بعد تسجيل 7 وفيات خلال ال24 الساعة الماضية , مشيراً إلى أن 133 مريضاً تماثلوا للشفاء ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35180 حالة.// انتهى //21:16ت م0189