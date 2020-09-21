عام / الجزائر تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
الجزائر 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
سجلت الجزائرخلال الـ 24 ساعة الماضية 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 50023 حالة، فيما بلغ عدد إجمالي الوفيات إلى 1679 حالة بعد تسجيل 7 وفيات خلال ال24 الساعة الماضية , مشيراً إلى أن 133 مريضاً تماثلوا للشفاء ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35180 حالة.
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21:16ت م
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