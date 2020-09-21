مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له - ولله الحمد - ولازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب، لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية.وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين.// انتهى //21:19ت م0190