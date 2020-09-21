عام / الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في مركز ثقيف
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له - ولله الحمد - ولازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب، لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية.
وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين.
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21:19ت م
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