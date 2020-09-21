‎جنيف 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسقدمت المملكة اليوم التهنئة للمدير العام الجديد للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) دارين تانغ متمنية له كل التوفيق والسداد، كما وجهت الشكر للمدير العام المنتهية ولايته فرانسيس غاري على الجهود التي قدمها طيلة فترة قيادته للمنظمة.جاء ذلك خلال كلمة مندوب المملكة في الأمم المتحدة لدى جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل أمام الجمعية العامة (61 للويبو).واستعرض السفير الواصل ما بذلته المملكة من جهود في تطوير واستحداث بعض قوانين الملكية الفكرية, مشيرا إلى إيداع المملكة في هذا الشهر صك الانضمام إلى "اتفاق لوكارنو" و"اتفاق فيينا" حيث تستهدف قبل نهاية هذا العام إيداع صكوك الانضمام الى عدد من المعاهدات.‎وأوضح أن المملكة أصدرت في إبريل الماضي نظام المحاكم التجارية وتم نقل اختصاص دعاوى الملكية الفكرية إليها، إضافة الى استحداث لجنة وطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وقامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدراسة الانتهاكات المحتملة للملكية الفكرية في الأسواق وحسابات التواصل الاجتماعي شملت أكثر من 300 موقع إضافة إلى أكثر من 1000 موقع إلكتروني نتج عنها حجب 230 موقعًا منتهكًا ومصادرة أكثر من 5000 مادة منتهكة.وأضاف الواصل أنه في سياق آخر، تم العمل على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وفي إطار الجهود في تعزيز المعرفة بشأن الملكية الفكرية عملت أكاديمية الهيئة على استغلال وسائل التعليم عن بعد التي تطرحها أكاديمية المنظمة والتسويق لها وانعكس ذلك على تحقيق المملكة مركزًا ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة من المنظمة حيث قفز عدد المتدربين من 570 متدربا في عام 2019م إلى أكثر من 3700 متدرب خلال هذا العام 2020م, كما تنظم الهيئة خلال الشهر المقبل المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية على هامش استضافة المملكة للسنة الرئاسية لمجموعة العشرين، وذلك مبادرة منها للاستجابة للأولويات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل الجوائح والأزمات العالمية.‎ // انتهى //21:32ت م0193