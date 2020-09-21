الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستعادل النصر مساء اليوم مع السد القطري بنتيجة 1-1، في مباراته التي لعبها ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة " د " في دوري أبطال آسيا 2020.وسجّل للنصر في هذه المباراة لاعبه خالد الغنَّام بالدقيقة (22)، فيما عادل للسد لاعبه بغداد بونجاح عند الدقيقة (87).وبهذه النتيجة حافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و3 لسباهان ونقطة للعين، ليؤكد النصر تأهله أولًا إلى دور الـ16 من مجموعته.وينتظر أن تقام الجولة السادسة من منافسات هذه المجموعة، يوم الخميس المقبل، وسيلاقي النصر فيها العين الإماراتي، فيما سيتقابل في اللقاء الثاني سباهان الإيراني مع السد القطري.// انتهى //22:37ت م0206