نجران 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولات ميدانية على نشاط بيع الورود والبذور الزراعية للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 22 محلاً، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 11 موظفاً، فيما بلغ عدد الوافدين 16 وافداً، إضافة إلى 6 فرص عمل جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين، وضبط مخالفتين لوافدين يعملون في المهن المقصور العمل فيها على المواطنين.وبين الدوسري أن نسب التوطين في النشاط بلغت 40%، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.// انتهى //22:37ت م0207