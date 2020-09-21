حفر الباطن 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الباطن الرياضي واللاعبين بمناسبة تحقيقهم درع دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ولأول مرة في تاريخه، وصعود النادي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بما تحقق من إنجاز تحقّق بفضل الله ثم دعم وتوجيهات سموهما.// انتهى //22:45ت م0210