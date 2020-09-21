الأمم المتحدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بإجماع الأعضاء، إعلاناً بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، يجدد التزام الدول الأعضاء بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والعمل في السنوات العشر القادمة على تحقيق التنمية المستدامة، ووضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والصكوك الدولية نصب أعينها، وكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأكدت الدول الأعضاء من خلال الإعلان أنها ستعمل على تحسين جودة المناخ، مشيرة إلى أن ثمة فرصة تاريخية تلوح للجميع من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة، بما يتماشى مع التزامات الدول ذات الصلة الواردة في اتفاق باريس ويتسق مع خطة عام 2030.وجددت الدول الأعضاء البالغ عددها 193 من خلال الإعلان التزامها بتعزيز السلام ومنع نشوب النزاع؛ والالتزام بأحكام القانون الدولي وكفالة العدالة؛ ووضع النساء والفتيات في صميم جهودها؛ وبناء جسور الثقة؛ والعمل على تحسين التعاون الرقمي؛ والارتقاء بأداء الأمم المتحدة؛ وضمان توافر التمويل المستدام؛ وتعزيز الشراكات؛ والإصغاء إلى الشباب والعمل معهم؛ والاستعداد للأزمات المتصلة بالصحة وللتحديات والأزمات الأخرى.// انتهى //22:51ت م0213