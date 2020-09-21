ينبع 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسدشّن اليوم قطاع الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع مبادرة اجتماعية تحت شعار "كلنا لبعض"، والهادفة لتفعيل ثقافة الانتماء والتكافل الاجتماعي.وأوضح مدير عام الخدمات المساندة الدكتور فهد القرشي أنّ فكرة المبادرة قائمة على تقديم برامج توعوية اجتماعية، من خلال استقطاب مدربين متخصصين، وإعطائهم فرصة الإسهام الاجتماعي، عبر طرح برامج تدريبية متنوعة برسوم رمزية يذهب ريعها للمعسرين أو المسجونين على خلفية قضايا مالية "فرجت".من جانبه كشف مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع نايف الربياوي عن تضمن المبادرة لـ 21 برنامجاً تدريبياً، يحصل المشاركون فيها على شهادات حضور.// انتهى //22:56ت م0215