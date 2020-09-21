الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأُجريت اليوم, قرعة دوري رابطة فرق أحياء الرياض في مقر نادي الهلال بمشاركة 36 فريقًا على 9 مجموعات، وبحضور رئيس رابطة فرق أحياء الرياض محمد عادي، ونائبه الحكم السابق مرعي العواجي، والأمين العام للرابطة جميل فلاتة، ورئيس دائرة التحكيم في الرابطة الحكم السابق عبدالرحمن الزيد، وأعضاء مجلس الإدارة.كما شهدت القرعة حضور عضو مجلس إدارة نادي الهلال عبدالإله المقرن، واللاعبين السابقين سعد الحارثي ومحمد الخوجلي وممثلي الفرق المشاركة.وسييدأ الدوري خلال الأسبوع القادم على ملاعب الرابطة شرق العاصمة الرياض.// انتهى //23:02ت م0217