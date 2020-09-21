ينبع 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنفذت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قسم الهندسة القيمية في إدارة المشاريع، أول ورشة عمل دراسة هندسة قيمية " عن بعد " لمشروع منطقة الواحة التجارية بمدينة ينبع الصناعية، بمشاركة مهندسي إدارات الهيئة الملكية، بالإضافة إلى إدارة الطرق والمرافق العامة من قطاع التشغيل والصيانة، و خبراء من خارج المملكة.وتخضع هذه الدراسات إلى معايير الجمعية الأمريكية الدولية لهندسة القيمة SAVE International، وتتطلب مجهود فريق عمل من مختلف التخصصات وذي خبرة كبيرة لتشكيل فرق عمل مصغرة لكل تخصص ودراسته على حدة، والخروج بتقرير موحد، الأمر الذي يتطلب تفاعل جميع أعضاء الفرق وتنسيقهم بشكل دائم, وتداخل العمليات المشتركة لعملية الدراسة، مما يشكل بعض التحديات التي استطاع الفريق التغلب عليها ، الأمر الذي سيشجع مستقبلاً على تنفيذ هذه التجربة الرائدة في هذا المجال.// انتهى //23:04ت م0218