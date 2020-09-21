نجران 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في كلية التربية وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد اليوم، دورتين تدريبيتين "عن بعد"، الأولى بعنوان "طرق السيطرة على التنمر لدى الأطفال"، استهدفت طالبات التدريب الميداني بقسم رياض الأطفال، فيما حملت الدورة الثانية عنوان "نحو تعلم إلكتروني فعال"، استهدفت عضوات هيئة التدريس.وتناولت الدورة الأولى مفهوم التنمر، وأنواعه وأقسامه، وأسبابه وآثاره، ودور المعلمة والروضة والأسرة في معالجة الظاهرة.فيما تناولت الدورة الثانية مميزات التعلم الإلكتروني الفعال، وخصائصه، والمهارات اللازمة لعضو هيئة التدريس لجعل التعلم الإلكتروني أكثر فاعلية.// انتهى //23:20ت م0219