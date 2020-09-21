أبوظبي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وتناول الاتصال العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات , إضافة إلى تبادل الجانبين وجهات النظر حول المستجدات الراهنة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //23:23ت م0220