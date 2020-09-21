سياسي / ولي عهد أبوظبي يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري
الاثنين 1442/2/4 هـ الموافق 2020/09/21 م واس
أبوظبي 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتناول الاتصال العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات , إضافة إلى تبادل الجانبين وجهات النظر حول المستجدات الراهنة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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23:23ت م
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