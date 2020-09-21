الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.واستعرض وزير الإعلام اليمني في اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في بلاده ومسار عملية السلام والعوائق التي تفتعلها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لعرقلة الجهود الأممية والدولية بما فيها التنصل عن كافة التزاماتها.وأطلع الوزير الإرياني السفير الفرنسي على عمليات التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية في مختلف الجبهات والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مدينة مأرب اليمنية من استهداف للأعيان والمدنيين وكذا الانتهاكات التي تمارسها يومياً بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى دعم اليمنيين من خلال اسناد الحكومة اليمنية بما يسهم في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين.. مشيراً الى أن استمرار النظام الايراني في تزويد المليشيا الحوثية بالأسلحة والخبراء والأموال يعد تحد وانتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية, مطالباً أن يكون لفرنسا دوراً ايجابياً في قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران، وتكثيف الضغوط على النظام الايراني لوقف أنشطته الارهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة.من جهته أكد السفير، موقف بلاده الداعم لليمن واستقراره والمساند للشرعية اليمنية, مجدداً دعم حكومة بلاده لكل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن.. داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى تضييق المسافات بينهم من أجل الحوار والتوصل الى اتفاق سياسي ينهي الأزمة اليمنية.// انتهى //23:50ت م0225