الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الصباح، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات في عملية السلام الأممية والتطورات على الساحة اليمنية بما فيها تصعيد مليشيات الحوثي بتجاه مأرب وقضية الخزان النفطي العائم "صافر".وقالت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// إن وزير الخارجية اليمني أوضح خلال الاتصال أن مغامرات مليشيات الحوثي وتصعيدهم المستمر في محافظتي مأرب والجوف قد تم كسره.. مشيراً إلى أن الاستمرار العبثي من قبل المليشيات الحوثية بالزج بالأطفال والمغرر بهم في هذه الجبهات أكبر دليل على رفضهم للسلام.وأضاف الوزير الحضرمي "على الرغم من دعوات الحكومة اليمني ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المستمر لحل قضية خزان النفط العائم صافر إلا ان الحوثيين لا يزالون يرفضون السماح للفريق الأممي بالقيام بمهامه والحد من حدوث كارثة بيئية وإنسانية كبيرة في البحر الأحمر والمنطقة لا يحمد عقباها", مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين ومنعهم من الاستمرار في استخدام هذه القضية كورقة ابتزاز سياسية.وأكد الحضرمي حرص الحكومة على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض, لافتاً إلى أنها قد التزمت بما عليها وفقا لآلية تسريع اتفاق الرياض من تسمية رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن.. مشدداً على ضرورة احترام المجلس الانتقالي الجنوبي لالتزاماته وإخراج القوات والوحدات العسكرية التابعة لهُ من عدن وفقاً للآلية ودعما لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.من جهته أكد وزير خارجية الكويت حرص بلاده واهتمامها الكبيرين باليمن ودعمها لأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.. مجدداً دعم الكويت للحكومة الشرعية ودعم عملية السلام الاممية وتطلعها الى التوصل الى حل شامل ومستدام للازمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها, معبراً عن تمنياته لليمن بتحقيق السلام وان ينعم اهله بالأمن والاستقرار.// انتهى //00:04ت م0228