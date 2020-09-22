القاهرة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق طلائع الجيش على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "جهاز الرياضة العسكري"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الطلائع إلى 33 نقطة ليحتل بها المركز العاشر، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //00:08ت م0229