واشنطن 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجلت أسعار النفط انخفاضاً اليوم بأكثر من أربعة في المئة، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضةً 1.71 دولار، أو 3.96 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.44 دولار للبرميل.وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولار للبرميل.// انتهى //00:10ت م0230