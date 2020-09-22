القاهرة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق بيراميدز على ضيفه فريق حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن الوصيف الزمالك صاحب الـ 52 نقطة بعد خصم 3 نقاط من رصيده، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 29 في المركز الثالث عشر.// انتهى //00:16ت م0231