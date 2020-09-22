تعـز 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسقتلت امرأة وأصيب 11 من المدنيين بينهم أطفال ونساء اليوم، في قصف ميليشيات الحوثي الإجرامية استهدف الأحياء السكنية شرق مدينة تعز اليمنية.وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "إن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية بعدد 15 قذيفة دبابة من أماكن تمركزها في تبة سوفتيل".وأضاف المصدر" أن القصف أسفر عنه مقتل امرأة وإصابة 11 من المدنيين، بينهم 4 أطفال أسعفوا إلى المستشفى".// انتهى //00:17ت م0232