الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاءً افتراضياً على قناة وزارة الثقافة بعنوان "الرواية والفلسفة"، استضافت خلاله روائين وكتّاب مهتمين بالشأن الأدبي والقصصي.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية الافتراضية التي تنظمها الهيئة، بهدف رفع مستوى الوعي بالموضوعات الأدبية، وتثقيف المهتمين بتفاصيل مختلف الفنون الأدبية، المطروحة من خلال محاور يزمع تناولها في هذه اللقاءات.وركز اللقاء اللقاء الذي بث اليوم بقناة الوزارة على أهمية الفلسفة، بوصفها العلم الوحيد الذي ينبغي أن يبرر نفسه باستمرار "علم الدفاع", مع الانتباه إلى أن فن الرواية يحتاج إلى علم الفلسفة كثيراً.وأشار المشاركون في اللقاء أن الوسط الثقافي يحتاج إلى فلاسفة ومتخصصون في هذا العلم، مرجعين ذلك إلى أهمية العلوم العقلية التي تثري قطاع الثقافة في المنطقة، مشيرين إلى المحور الثاني للقاء، المثمثل في الرواية، مسلطين الضوء على القيمة المعرفية لها، بوصفها فناً أدبياً يملك خصائص تميزه عن غيره، أهما قدرتها على البحث في واقع وتاريخ الأمم، وامتلاكها أساليب تمكنها من معالجة جزئيات معينة في هويات وثقافة تلك الأمم، الأمر الذي لا يتوفر في باقي الفنون الأدبية.// انتهى //01:09ت م0234