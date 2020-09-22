جدة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستشارك جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة مع جمعية وئام الأسرية بالمنطقة الشرقية ومركز بيت الخبرة بالرياض, وذلك في إطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.وأوضح مدير عام الجمعية محمد آل رضي أن مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة يحتوي على (9) مخرجات منها دليل التصنيف الفني والهندسي لمراكز الإرشاد، وتقرير النماذج العالمية لمراكز الإرشاد، ودراسة الوضع الراهن واحتياجات للمراكز، وإعداد اللائحة التنظيمية للمجلس التخصصي، وقرار تأسيس المجلس، ودليل إجراءات ومعايير الإشراف على المراكز، ودليل المعايير الوظيفية للمرشد المعتمد, كما يحتوي المشروع على تنفيذ( 13) برنامجاً تدريبياً للعاملين على تطبيق المعايير والإجراءات الإشرافية.وثمن آل راضي الثقة الكبيرة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجمعية مودة ومؤسسات القطاع الثالث غير الربحية لإسناد تنفيذ المشاريع الحكومية لها، ولاسيما أن هذه المؤسسات تعمل في نفس المجال ولديها الخبرة الكبيرة، وهي الأعرف بالتحديات التي تواجهها.// انتهى //01:10ت م0235