المنامة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم, مع معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، في مقر وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وذلك ضمن برامج زيارة معالي الأمين العام والوفد المرافق إلى مملكة البحرين.وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن التجاري والصناعي الخليجي المشترك، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي في ظل التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا، وبما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله -.حضر الاجتماع من الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري والأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة الفاضل ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية عبدالملك آل الشيخ ومدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط عبدالعزيز الناصر ومدير إدارة التنسيق والمتابعة طارق الفاضل ومدير مكتب الأمين العام عبدالله الجربوع وبدر الفرم.// انتهى //01:12ت م0236