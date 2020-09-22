الرياض 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسعقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول مجلس التعاون والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس اليوم، اجتماعها الحادي والعشرين عبر الاتصال المرئي.وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مسودة الاتفاقية التنظيمية للترخيص البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والمرفوعة من فريق عمل إستراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وخطة العمل لتنفيذ حملات مشتركة للتوعية الاستثمارية بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والمعدة من فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ونموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات اعرف عميلك KYC.وناقش الاجتماع مستجدات التحضير لورشة العمل السنوية حول الرقابة على التداول، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك (مرحلة ما بعد جائحة كورونا "19- COVID")، واستعراض آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.// انتهى //01:14ت م0238