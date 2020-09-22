القويعية 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بمحافظة القويعية، لقاءً إعلامياً توعوياً، وذلك بمقر الكلية، إذ سلط فيه المشاركون الضوء على ضرورة الاهتمام بمتابعة التطور الذي يشهده قطاع الإعلام بصورة عامة، والإعلام الإلكتروني على وجه التحديد، مع مراعاة اختلاف الوسائل المستخدمة في هذا القطاع المهم، ودورها الكبير في عملية صناعة ونقل الأخبار.ونوّه عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي في كلمته الافتتاحية بالأهداف المنشودة من اللقاء، المتمثلة في تعريف المجتمع بشكل عام بالكلية ومناشطها ومرافقها وإنجازاتها خلال العام التدريبي 1440-1441هـ ، وإطلاع الجميع على سير العملية التدريبية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، وجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعامل مع هذه الأزمة.ونقاش المشاركون الآليات المثلى لمد جسور التعاون مع وسائل الإعلام عموماً والإعلام الإلكتروني على وجه الخصوص، بما يضمن خدمة مشاريع وبرامج الكلية المعنية بالمجتمع.// انتهى //01:35ت م0239