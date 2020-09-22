الجزائر 04 صفر 1442 هجري الموافق 21 سبتمبر 2020 م واستمكنت وحدات حرس السواحل في الجزائر, أثناء عمليات متفرقة في مياهها الإقليمية، من إنقاذ 485 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة.وافادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم، بأن هذه العمليات تمت خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، مشيرة الى ان وحدات حرس السواحل تمكنت ايضا من انتشال 10 جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم.// انتهى //02:21ت م0240