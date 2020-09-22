القاهرة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 126 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 17 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 800 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 90332 حالة.وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 102141 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5787 حالة وفاة.// انتهى //02:27ت م0241