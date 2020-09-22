واشنطن 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسبحث وزير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس بنما لورينتينو كورتيزو، عدداً من الملفات المشتركة، في مقدمتها تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة وبنما لدعم جهود مكافحة المخدرات.وأكد بومبيو دعم الولايات المتحدة المستمر لجهود بنما في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، معلناً تقديم أكثر من 4.6 مليون دولار كمساعدة لبنما، في تلبية احتياجات النظام الصحي في البلاد.// انتهى //03:15ت م0244