عام / كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم أمس
الثلاثاء 1442/2/5 هـ الموافق 2020/09/22 م واس
سيئول05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
صرحت السلطات الصحية الكورية اليوم الثلاثاء أن العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 ارتفع الى 23,106 أشخاص بزيادة 61 مصابا جديدا بالمرض اعتمادا للبيانات الواردة حتى منتصف ليل يوم أمس.
وتشهد وتيرة الإصابة لكوفيد-19 في البلاد تراجعا مستمرا ، مع بقاء عدد المصابين اليومي أقل من 100 لليوم الثالث ، حيث بلغ العدد 82 يوم الأحد و70 يوم أمس.
وحسب طرق الإصابة من بين المصابين الجدد، كانت 51 حالة لانتقال العدوى محليا و10 حالات وافدة من القادمين من الخارج.
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