سيئول05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسصرحت السلطات الصحية الكورية اليوم الثلاثاء أن العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 ارتفع الى 23,106 أشخاص بزيادة 61 مصابا جديدا بالمرض اعتمادا للبيانات الواردة حتى منتصف ليل يوم أمس.وتشهد وتيرة الإصابة لكوفيد-19 في البلاد تراجعا مستمرا ، مع بقاء عدد المصابين اليومي أقل من 100 لليوم الثالث ، حيث بلغ العدد 82 يوم الأحد و70 يوم أمس.وحسب طرق الإصابة من بين المصابين الجدد، كانت 51 حالة لانتقال العدوى محليا و10 حالات وافدة من القادمين من الخارج.// انتهى //06:58ت م0003