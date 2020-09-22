نيويورك 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسحث معالي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، على دعم وتطوير الأمم المتحدة بما يعزز من قدراتها وأدائها في مواجهة تحديات العصر، والقيام بدورها المحوري في العلاقات الدولية على أكمل وجه.وأكد الوزير العماني، في كلمة بلاده الافتراضية خلال افتتاح أعمال فعاليات الاسبوع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، أن سلطنة عمان تنتهج في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يحترم المبادئ النبيلة للأمم المتحدة وتساند فرص ومساعي السلام والتفاهم والتنوع الثقافي والتسامح والحوار الايجابي والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب، وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ وقواعد القانون الدولي.وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية لسلطنة عمان مع الأمم المتحدة ، مؤكداً مواصلة السلطنة دعمها لهذه الشراكة وهي تعول على المكانة التي اكتسبتها الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية منذ إنشائها.// انتهى //06:58ت م0004