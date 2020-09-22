عام / ليبيا تسجل 874 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/2/5 هـ الموافق 2020/09/22 م واس
طرابلس 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ليوم امس الإثنين تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مبينا ان طرابلس سجلت أعلى حصيلة اصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدة
و 57 حالة مخالطة.
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية إلى تسجيل 450 حالة وفاة بالفيروس ، وبين المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 28,796 حالة ،واستلم المركز (3598) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن.
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