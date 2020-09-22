طرابلس 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ليوم امس الإثنين تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مبينا ان طرابلس سجلت أعلى حصيلة اصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدةو 57 حالة مخالطة.وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية إلى تسجيل 450 حالة وفاة بالفيروس ، وبين المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 28,796 حالة ،واستلم المركز (3598) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن.// انتهى //07:16ت م0008