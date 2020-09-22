طرابلس05 صفر 1442 هـ الموافق 22 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان الممثل السامي للاتحاد الأوربي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي رفع اسمي كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني السابق، نوري أبو سهمين من قائمة العقوبات ، كما فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الإنسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية متهمين بانتهاك فرض الأسلحة.وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الداخلية فتحى باشا لاغا مع سفير المانيا أوليفر أوفتشا، وتم مناقشة التطورات السياسية وسبل حل الأزمة الليبية، كما تم استعرض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن، وأوضح اوفتشا انه معجب بتركز الوزير على النواحي الأمنية ، لقد اتفقنا على أن كل الجهود - الوطنية والدولية - يجب أن توجه نحو حوار سياسي ليبي ناجح بقيادة الأمم المتحدة وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع المعيشية والخدمية المتردية في العاصمة وعدد من المدن الغربية، موضحة ان استمرار انقطاع الكهرباء متواصل في العديد من المناطق يوميا لمدة 21 ساعة يوميا مع تواصل انقطاع المياه عن مدن الشمال والغرب والعاصمة بسبب انقطاع الكهرباء مع الدعوات الى التظاهر بسبب اردى تلك الاوضاع مع تصاعد الاصابات بفيروس كورونا.ونوهت الصحف إلى قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتكليف رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا،‏ خليفة الطاهر البكوش وزيرا مفوضا للصحة، بشكل «موقت» حسب نص القرار رقم (605) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر الجاري.وتطرقت الصحف على تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وتركيا تعملان على وضع اتفاق يهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في ليبيا وإدخاله في إطار قانوني، موضحا أن "الأوضاع في ليبيا تثير قلقا ليس فقط لدى روسيا وتركيا، إنها تمثل صداعا شديدا بالنسبة إلى أطراف دولية عديدة".وعرجت الصحف تجديد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، موقف بلاده الرافض الحلول العسكرية وكل أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، مؤكدا ضرورة تضافر مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة، من خلال حوار ليبي - ليبي بإشراف الأمم المتحدة.// انتهى //07:16ت م0009