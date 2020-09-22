عام / ألمانيا تسجل 1821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و الإجمالي 274158
الثلاثاء 1442/2/5 هـ الموافق 2020/09/22 م واس
برلين 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1821 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة.
وبحسب الوزارة تعافى من المرض حوالي 243.7 ألفا.
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