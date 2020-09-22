برلين 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1821 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 274158.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9396 بعد تسجيل 10 حالات جديدة​​​.وبحسب الوزارة تعافى من المرض حوالي 243.7 ألفا.// انتهى //07:23ت م0010