جدة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، وخليص، ورابغ والأجزاء الساحلية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //09:42ت م0033