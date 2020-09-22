الدمام 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسسجلت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تفاعل 987 فصلاً دراسياً افتراضياً، للزيارات الإشرافية الميدانية المباشرة والإلكترونية في جميع مدن ومحافظات المنطقة.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارتي الإشراف التربوي وتقنية المعلومات تعمل عبر لجان مشتركة لتحسين وتطوير دخول المنصة وتيسير أدواتها والإشراف على التفاعل بها، لافتاً إلى أن الزيارات الإشرافية للمدارس تتم وفق آليات محددة منها الزيارات الميدانية المباشرة الداعمة للمعلمين والطلاب، حيث بلغ متوسطها 214 زيارة يومياً، إضافة إلى الزيارات الإلكترونية والافتراضية التي بلغت 300 زيارة لكل مشرف أو مشرفة خلال الشهر الأول من الدراسة.وأضاف الباحص أن وزارة التعليم تسعى لتعليم إلكتروني شامل وضمان للتعلم عن بعد نظير ما تحتويه المنصة من نقاط داعمة وتفاعلية تهدف إلى رفع كفاءة التعليم وديمومته ولضمان جودة مخرجاته، مبيناً أن إدارة التعليم كلفت نحو 1819 منسقا تقنيا وفنيا للعمل في جميع المدارس لتقديم الدعم التقني والفني سواء للكادر التعليمي أو للطلاب وحتى لأولياء الأمور لرفع مستوى التفاعل عبر منصة مدرستي.// انتهى //11:32ت م0061