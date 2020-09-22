ثقافي / أسرية تبوك تنظم أمسية تثقيفية نسائية بعنوان "الصحة النفسية للمرأة"
الثلاثاء 1442/2/5 هـ الموافق 2020/09/22 م واس
تبوك 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
نظمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أمس, أمسية تثقيفية بعنوان " الصحة النفسية للمرأة "، بحضور 78 متدربة, عبر منصة الجمعية الإلكترونية.
وأوضحت الجمعية أن الأمسية التي استهدفت النساء, تناولت عدة محاور منها : تحقيق التوافق, و التخلص من القلق والتوتر, و الاندماج في المجتمع, و تخطي الأزمات ومواجهة الصراعات.
وتأتي الأمسية ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري.
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11:40ت م
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