تبوك 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أمس, أمسية تثقيفية بعنوان " الصحة النفسية للمرأة "، بحضور 78 متدربة, عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وأوضحت الجمعية أن الأمسية التي استهدفت النساء, تناولت عدة محاور منها : تحقيق التوافق, و التخلص من القلق والتوتر, و الاندماج في المجتمع, و تخطي الأزمات ومواجهة الصراعات.وتأتي الأمسية ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري.// انتهى //11:40ت م0065