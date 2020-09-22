سياسي / طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية
الثلاثاء 1442/2/5 هـ الموافق 2020/09/22 م واس
بيروت 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الاختراقات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن 6 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية.
وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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11:40ت م
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