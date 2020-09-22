بيروت 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الاختراقات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن 6 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مختلف المناطق اللبنانية.وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //11:40ت م0066