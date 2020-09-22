تونس 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تصاعد المخاوف من التزايد الحاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى تأكيد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الحبيب غديرة، أن "الوضع الوبائي سيتجه نحو الأسوأ في غضون شهر وسيصبح خطيرًا إذا لم يلتزم التونسيون بإجراءات الوقاية الصحية.وتحدثت عن اشتداد التنافس في ليبيا على رئاسة حكومة الوفاق الليبية لخلافة فايز السراج الذي أعلن تنحيه عن المنصب الأسبوع الماضي.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر المقبل.ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي إلى تقدم الرئيس اللبناني ميشال عون بمقترح يتضمن إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، منوهًا بأن الدستور لا ينص على منح وزارة لأي طائفة.// انتهى //11:41ت م0067