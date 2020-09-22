مسقط 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأعرب جلالته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.// انتهى //13:39ت م0110