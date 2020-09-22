عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 90
الثلاثاء 1442/2/5 هـ الموافق 2020/09/22 م واس
مسقط 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وأعرب جلالته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ورُقيّ وازدهار.
// انتهى //
13:39ت م
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