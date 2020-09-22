الباحة 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستفقد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، مشروع إنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات، والتي تعد المدرسة الأولى من نوعها بالمنطقة.وأطلع الدكتور الحسين على المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الجاري تنفيذها، مستمعاً إلى شرح تفصيلي عن مراحل بناء المشروع، وسير العمل ونسبة الإنجاز، مشيراً إلى أن إنشاء المدرسة جاء ضمن مساعي الجامعة لتحقيق غاية استراتيجية وهي خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، لما لها من نتائج اجتماعية واقتصادية عالية الإيجابية، وحل الكثير من المعوقات التي تواجه المرأة من صعوبة في التنقل من وإلى مقر عملها أو مكان تعليمها، كما تهدف إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء بجودة عالية، إضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز، والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوي الخبرة في التعليم والتدريب على قيادة المركبات.وشدد في ختام جولته على ضرورة تنفيذ المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة، والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المتفق عليها لتسليم الموقع في موعده المقرر - بمشيئة الله تعالى -.// انتهى //13:51ت م0114