حائل 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بحائل بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة عدد من الفعاليات.وتشمل الفعاليات إقامة معرض للفنون التشكيلية والخط العربي لمدة عشرون يوماً ومسابقة تصوير فوتوغرافي وكذلك إقامة مرسم حر في عدد من الأماكن لايتجاوز الحضور فيه خمسة أشخاص، وعرض لفلم وثائقي "عن بعد" بهذه المناسبة الغالية، إلى جانب إقامة محاضرة ثقافية عن اليوم الوطني عبر المنصة.كما تشمل الفعاليات إقامة مسابقة في الشعر العامي ومسابقة في الشعر الفصيح ومسابقة قصة قصيرة - عن بعد -.// انتهى //13:53ت م0115