لندن 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم التحذيرات الرسمية التي أطلقتها السلطات البريطانية من أن معدلات الإصابة بفيروس كرونا المستجد باتت تتضاعف كل أسبوع، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اليومية ربما تبلغ ٥٠ ألف حالة منتصف الشهر المقبل.وأفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة ضمن مساعي وقف عجلة إنتشار المرض تشمل إغلاقات للمطاعم وأماكن الترفيه .وتناولت إعلان الولايات المتحدة الأميركية فرض مزيد من العقوبات على كيانات وأفراد من إيران لتورطهم في برنامج الأسلحة النووية الإيرانية شملت وزارة الدفاع الإيرانية وقواتها المسلحة، ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.وحذّرت صحف الثلاثاء من أن عدم تقديم الغرب مساعدات إنسانية كافية للدول الفقيرة أثناء أزمة إنتشار كرونا من شأنه أن يزيد من حدة الأزمة ويقلل من فعالية إجراءات السيطرة على معدلات إنتشار المرض دولياً.// أنتهى //13:57ت م0119