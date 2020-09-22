الرياض 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واسصدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الترجمة الإنجليزية، للنظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 5 / 4 / 1440هـ .جاء ذلك في تصريح لرئيس شعبة الترجمة الرسمية الدكتور محمد بن صالح الهدلق، الذي أشار إلى أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغة الإنجليزية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أمر ملكي.وقال: إن الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي، حيث يؤكد معاليه أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.// انتهى //13:59ت م0121