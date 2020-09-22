تاروت 05 صفر 1442 هـ الموافق 22 سبتمبر 2020 م واستواصل بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف حملة " تاروت جميلة بلا أنقاض" والتي اسفرت عن رفع 37400 ألف متر مكعب من الأنقاض مجهولة المصدر.وأكد رئيس بلدية تاروت المهندس عبدالعزيز الشلاحي، أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، مبيناً أن الحملة تهدف إلى تعزيز جوانب النظافة العامة والحد من ظاهرة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري وإيجاد بيئة صحية والحفاظ جمالية المواقع العامة.وشدد رئيس البلدية على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات لمنع السلوكيات الخاطئة التي تضر بالبيئة وتهدد من راحة السكان وسلامتهم، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة وشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد 940 وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.//انتهى//14:00ت م0123